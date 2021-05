“BOM DIA vai à bola” celebra um ano de emissões

Foi a primeira emissão regular do BOM DIA nas redes sociais. As emissões do BOM DIA começaram durante a pandemia para continuar a informar e a manter o contacto com os nossos seguidores e leitores de forma mais interativa.

“BOM DIA vai à bola” está no ar, no Facebook, YouTube e Twitch do BOM DIA com a moderação do jornalista Luís Cruz e a análise do agente Fernando Mendes.

Além dos muitos convidados que passaram pela emissão desde há um ano, o “BOM DIA vai à bola” conta ainda com a participação regular de João Vinhas, diretor da rádio Golo FM que também retransmite a emissão dedicada ao futebol.

Esta segunda-feira não perca o “BOM DIA vai à bola” de aniversário com a presença do ex-atleta e gestor financeiro Diogo Luís e o jornalista e consultor de comunicação Rui Miguel Mendonça. Esta emissão especial do “BOM DIA vai à bola” é na segunda-feira, 3 de maio, às 21 horas de Lisboa.

