BOM DIA trouxe à Europa “Salgueiro Maia – O Implicado”

Foi a estreia mundial do filme de Sérgio Graciano fora de Portugal e aconteceu pela mão do BOM DIA, no contexto do projeto Cineclube Português do Luxemburgo e Bélgica.

O filme “Salgueiro Maia – O Implicado”, foi apresentado pela primeira vez fora de Portugal, tendo estreado no Luxemburgo, na segunda-feira, 25 de abril.

A data não foi escolhida por acaso, tendo a primeira projeção do filme sobre o capitão de Abril contado com a presença da sua filha, Catarina Salgueiro Maia.

A segunda projeção aconteceu esta quinta-feira à noite, no cinema Kinepolis de Bruxelas, de novo na presença da filha de Salgueiro Maia, mas também da eurodeputada Marisa Matias e do presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, além de outras personalidades ligadas ao projeto Rede Global da Diáspora que apoiou o evento.

Pode seguir o projeto Cineclube Português nas duas página específicas, dedicadas ao Luxemburgo e à Bélgica.

#portugalpositivo