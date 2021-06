BOM DIA: há 20 anos a informar as comunidades portuguesas

O BOM DIA, o primeiro jornal em linha das comunidades portuguesas, festeja 20 anos. Oficialmente fundado em 10 de junho de 2001, o BOM DIA tem cerca de uma centena de colaboradores espalhados pela Europa e não só.

Publicado no domínio agregador Bomdia.eu, o jornal dedicado à diáspora portuguesa dá especial destaque à informação de e para as comunidades portuguesas dos seis países na Europa com maior presença portuguesa: França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Reino Unido.

Se em 2019 o BOM DIA celebrava o seu aniversário da maioridade com uma conferência que juntou uma centena de pessoas no Luxemburgo para debater o “Portugal positivo“, a pandemia impediu festejar a passagem de 19 anos no dia 10 de junho. Contudo, já está marcada a segunda conferência Portugal+, que terá lugar em Paris, dia 26 de junho e que será uma de várias celebrações de aniversário que se repetirão ao longo de 2021.

Os conteúdos disponibilizados pelo BOM DIA estão também disponíveis nas redes sociais, sobretudo com forte presença no Facebook, mas também no Twitter, Instagram, TikTok e Pinterest. O BOM DIA tem cerca de 300.000 seguidores nessas plataformas.

O BOM DIA foi também pioneiro ao lançar emissões em linha nas redes sociais. A produzir reportagens, entrevistas e diretos desde 2011, estes conteúdos podem ser vistos nas diversas plataformas: YouTube e Facebook, com um espólio de vídeos que atinge mais de dois mil.

Com 20 anos de existência, o BOM DIA, apresenta-se cada vez mais como uma plataforma ideal para os jovens da segunda e terceira gerações, permitindo-lhes – sobretudo através das redes sociais – manter contacto com a língua portuguesa.

Nos últimos anos, com o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o BOM DIA lançou projetos tais como o documentário “Sem Fronteiras“, a iniciativa “Canta Poema” ou as conferências “Comunicar Portugal+“.

O BOM DIA informa com qualidade e é independente de grupos de comunicação social, partidos políticos, confissões religiosas ou lobbies. O projeto é totalmente gerido por portugueses e lusodescendentes.