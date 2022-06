BOM DIA faz 21 anos mas está cada vez mais jovem

O BOM DIA, o primeiro jornal em linha das comunidades portuguesas, festeja 21 anos. Oficialmente fundado em 10 de junho de 2001, o BOM DIA tem cerca de uma centena de colaboradores espalhados pela Europa e não só.

Publicado no domínio agregador Bomdia.eu, o jornal dedicado à diáspora portuguesa dá especial destaque à informação de e para as comunidades portuguesas dos seis países na Europa com maior presença portuguesa: França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Reino Unido.

Os conteúdos disponibilizados pelo BOM DIA estão também disponíveis nas redes sociais, sobretudo com forte presença no Facebook, mas também no Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn e Pinterest. O BOM DIA tem cerca de 300.000 seguidores nessas plataformas.

O BOM DIA foi também pioneiro ao lançar emissões em linha nas redes sociais. A produzir reportagens, entrevistas e diretos desde 2011, estes conteúdos podem ser vistos nas diversas plataformas: YouTube e Facebook, com um espólio de vídeos superior a dois mil.

Com 21 anos de existência, o BOM DIA, apresenta-se cada vez mais como uma plataforma ideal para os jovens da segunda e terceira gerações, permitindo-lhes – sobretudo através das redes sociais – manter contacto com a língua portuguesa.

Nos últimos anos, com o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o BOM DIA lançou projetos tais como o documentário “Sem Fronteiras“, a iniciativa “Cineclube Português” ou as conferências “Portugal+“.

O BOM DIA informa com qualidade e é independente de grupos de comunicação social, partidos políticos, confissões religiosas ou lobbies. O projeto é totalmente gerido por portugueses e lusodescendentes.