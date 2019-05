BOM DIA e Luso Academy lançam projeto Canta Poema

Hoje é o Dia Mundial da Criança e o BOM DIA tem para oferecer, às crianças e jovens portugueses a viverem no estrangeiro, um projeto que lhes é dedicado: chama-se Canta Poema, e pretende encantar miúdos e graúdos.

O BOM DIA tem, ao longo dos seus 18 anos, enquanto primeiro jornal em linha da diáspora, assumido como missão a promoção, valorização e disseminação da língua e da cultura portuguesas no seio das comunidades, à escala global.

Neste contexto e em resultado do feedback obtido com o programa Poesia – arte em português desenvolvido em 2018, criámos o projeto Canta Poema que, alicerçado na parceria com a escola de música Luso Academy, assenta na interligação de duas expressões artísticas: a poesia infanto-juvenil e a música, em português.

Baseando-se na criação de um repertório musical de poemas infanto-juvenis, na sua apresentação pública e na conceção de conteúdos audiovisuais que serão disponibilizados online na rede BOM DIA, o projeto tem como finalidade proporcionar às crianças e jovens lusodescendentes momentos enriquecedores e únicos de vivência da cultura e da língua portuguesas.

O canta Poema foi objeto de uma candidatura para atribuição de apoios, submetida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que foi bem sucedida, sendo, por isso, cofinanciado pelo Estado Português.

Ao longo dos próximos meses convidamos os nossos leitores e seguidores a conhecerem melhor este projeto e a deixarem-se encantar.

#portugalpositivo #cantapoema