BOM DIA e livraria Pessoa lançam espaço de literatura

Conscientes do papel conjunto na promoção da língua e da cultura portuguesas na diáspora, e visando especificamente valorizar a literatura portuguesa e os seus autores e sensibilizar para a importância do Livro, enquanto objeto de cultura, de aprendizagem e de sublimação, o BOM DIA e a Livraria Pessoa apresentam o projeto A Livraria do BOM DIA.

Vai poderá usufruir duas vezes por semana, na nossa página Facebook, de episódios compostos por leituras de textos literários de vários géneros, tais como poesia, ensaio, teatro, conto, crónica, fábula, novela, policial e romance, de autores portugueses.

Este projeto integra-se numa estratégia alargada de comunicação do BOM DIA, intitulada Portugal Positivo, que assenta na difusão de uma imagem forte, diferenciadora e moderna do país, nas suas várias vertentes, onde se inclui a promoção de atividades de cariz cultural e literário, e que é apoiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Considerámos que um projeto desta natureza não poderia ter melhor data de lançamento que este 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Assim apresentamos o primeiro episódio, com a leitura do poema Mar Português de Fernando Pessoa.

Venha connosco descobrir e apaixonar-se pela literatura em língua portuguesa.

#portugalpositivo