BOM DIA conta mais de 200 mil seguidores no Facebook

A página oficial do BOM DIA no Facebook ultrapassou esta semana a barreira dos 200 mil seguidores.

Além da página oficial no Facebook, o jornal BOM DIA gere também vários grupos dedicados à emigração portuguesa no mundo, com destaque para a diáspora europeia, num total de mais de 300 mil seguidores.

Os conteúdos disponibilizados pelo BOM DIA no seus sites estão também disponíveis nas redes sociais também no Twitter, Instagram e Pinterest.

O BOM DIA muito cedo apostou nas redes sociais e na produção de vídeo. As reportagens, emissões e debates em formato audiovisual podem ser vistas nas diversas redes: Youtube, Facebook, Instagram ou TikTok, onde o espólio de vídeos atinge cerca de mil conteúdos.

O BOM DIA, que celebra 20 anos de existência em 2021, apresenta-se cada vez mais como uma plataforma ideal para os jovens da segunda e terceira gerações permitindo-lhes – sobretudo através das redes sociais – manter contacto com a língua portuguesa.

O BOM DIA informa com qualidade e é independente de grupos de comunicação social, partidos políticos, confissões religiosas ou lobbies.

O projeto é totalmente gerido por portugueses e lusodescendentes.