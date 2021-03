Bom dia! Como está o seu sorriso hoje?

A pandemia da covid-19 trouxe inúmeras novidades ao nosso dia a dia, sendo uma dessas o uso de máscara para nos proteger e evitar o contágio. O uso de máscara tem implicações na saúde que começam agora a ser conhecidas. Sabia, por exemplo, que a saúde oral se pode ressentir do uso permanente de máscara? Explicamos como.

O efeito da máscara na saúde oral

Ao usarmos a máscara estamos a respirar menos pelo nariz e mais pela boca, o que resulta, segundo afirmam especialistas, numa restrição do fluxo e humidade na boca. Quer isto dizer que a boca fica mais seca, o que, por seu turno, vai favorecer o aparecimento de cavidades, dor de dentes e mau hálito.

Assim, neste período é aconselhável não só reforçar a higiene oral como hidratar-se convenientemente para evitar esses problemas.

Prova da importância do tema da saúde oral no contexto da pandemia é a discussão que se está a gerar sobre o mesmo. Exemplo disso é a conferência Saúde Oral – Avaliar a pandemia, projectar o futuro, organizada pelo jornal Público e com a participação da Diretora-Geral da Saúde, Graças Freitas, e da Ministra da Saúde, Marta Temido.

A higiene oral sempre foi fundamental. Em tempos de pandemia, essa importância reforça-se. Partilhamos alguma dicas para manter os seus dentes saudáveis e sorridentes.

Dicas para uma boa higiene oral

Visitas regulares ao dentista

Deve-se ir ao dentista com frequência. O ideal será visitar regularmente o dentista e não apenas ir quando tem uma dor dentes provocada por uma cárie.

Se por ventura, o problema já existe e persistente num dente que está a causar dor ou incómodo, seja uma infeção ou inflamação, deverá proceder a um tratamento endodôntico.

Na Mint Clinic em Lisboa, onde todos os protocolos e recomendações da DGS para que possa tratar da sua saúde oral em contexto de pandemia estão assegurados, o tratamento de desvitalização dentária é realizado com toda a segurança e conforto por especialistas na matéria.

Pasta de dentes com flúor

De acordo com orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de uma pasta de dentes com flúor é a melhor forma de prevenir cáries. O flúor torna os dentes mais resistentes, protegendo-os contra as bactérias que libertam os ácidos que degradam os nossos dentes.

O flúor também ajuda no processo de remineralização – através do qual os minerais são repostos através da saliva – tornando os dentes mais resistentes.

Dieta rica em fósforo e cálcio

Sabemos que fazer uma desvitalização dentária é um tratamento que decorre de problemas nos dentes, como cáries. Como sabemos, aquilo que comemos impacta no surgimento destas e outras maleitas.

Devem-se comer carnes brancas, nozes, queijos, fruta e legumes, ricos em fósforo e cálcio e que fazem bem aos dentes. Cuide dos seus dentes através do que come.

Escusado será dizer: evite doces! Estes são o caminho mais rápido para se sentar na cadeira do dentista e proceder a um tratamento de desvitalização dentária.

Escovagem 2x dia 2 min

Aprendemos desde crianças, mas é sempre importar lembrar: lavar os dentes é um gesto fundamental no nosso dia a dia. A escovagem deve ser feita pelo menos duas vezes por dia e deve durar pelo menos dois minutos. Devemos ainda esperar duas horas para voltar a comer depois da escovagem. Lembre-se: a escova de dentes deve ser substituída de 3 em 3 meses.

Fio dental e elixir

Para além de escovar bem os dentes é recomendado usar o fio dental para reforçar a limpeza. O fio dental ajuda a remover a placa bacteriana e os alimentos entre dentes, onde a escova não chega tão facilmente. Pode também bochechar com um elixir oral, uma vez por dia. O fio dental pode ser usado tanto antes como depois de lavar os dentes. Lembre-se: uma boa higiene oral ajuda a evitar idas ao dentista para fazer desvitalização dentária. Pode também usar um escovilhão para limpar os dentes melhor.

Sabe como escovar bem os dentes?

Para evitar desenvolver cáries, problemas dentários e uma possível desvitalização dentária, há várias coisas que pode fazer:

Alinhe a escova ao longo da gengiva perfazendo um ângulo de 45º em relação aos dentes;

Escove em pequenos círculos, com suavidade;

Use pouca quantidade de pasta de dentes;

Repita o processo em todas as superfícies dentárias.

Em suma, se hoje o uso da máscara esconde o seu sorriso, uma boa higiene oral e um cuidado extra redobrado pelo uso da mesma durante a pandemia, faz com que sorria ainda mais ao ponto de evitar problemas maiores. Não se esqueça a máscara não durará para sempre.