BOM DIA comemora a maioridade com evento de promoção de Portugal

A conferência Portugal+ (leia-se Portugal Positivo) é um evento de networking e promoção de Portugal organizado no âmbito do 18º aniversário do BOM DIA, o primeiro jornal em linha das comunidades portuguesas no mundo.

O evento decorre no dia 11 de maio das 9 às 18 horas no Camões – Centro Cultural Português no Luxemburgo.

Com a participação de personalidades relevantes da diáspora portuguesa e de Portugal, – dirigentes de empresas e organizações portuguesas e da das comunidades – serão abordados domínios em que Portugal e os portugueses se destacam.

O público-alvo desta conferência são portugueses e lusodescendentes mas, também, todos os interessados, portugueses ou não, Luxemburgo e Grande Região (zona fronteiriça do Grão-Ducado: França, Bélgica e Alemanha).

Entre os convidados e conferencistas estão o Vice-Primeiro-Ministro do Luxemburgo, Félix Braz, o Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, o historiador Pacheco Pereira, responsáveis de Câmaras de Comércio e Indústria do Luxemburgo, da Bélgica e de França, além de empresários e profissionais do domínio da saúde, da fiscalidade e direito, do imobiliário, do turismo e do desporto.

Por apenas 50 euros terá acesso à conferência, ao almoço e ao “beer tasting” cortesia da Super Bock no final do evento. Clique aqui para se inscrever.

A conferência Portugal+ é uma organização do BOM DIA com o escritório de advogados CCA, com o apoio da Clínica Dinâmica Crescente.