A iniciativa europeia “Bom dia Cerâmica!” vai ser assinalada no fim de semana, nos concelhos das Caldas da Rainha e Alcobaça, com um conjunto de oficinas, palestras e exposições, entre iniciativas presenciais e ‘online’.

A iniciativa visa “apoiar um setor que viu a sua viabilidade e rentabilidade posta em causa no último ano”, refere a organização numa nota às redações.

Nas Caldas da Rainha, o evento será assinalado, no sábado, com uma visita guiada às reservas de cerâmica Museu Barata Feyo e uma oficina de ‘raku’, em que os participantes terão oportunidade de aprender a decorar e cozer as suas peças.

No domingo, no Atelier-Museu António Duarte, decorrerá uma oficina criativa de lastra e modelação de barro, com a elaboração de um azulejo de relevo, no contexto da observação das flores do jardim do Centro de Artes.

Ainda no domingo, o Museu da Cerâmica apresentará trabalhos de uma dezena de ceramistas da Associação de Artesãos das Caldas da Rainha e o Museu José Malhoa disponibilizará uma visita temática sobre Rafael Bordalo Pinheiro e as Capelas do Buçaco.

Durante todo o fim de semana, 15 ateliês de artistas locais estarão abertos para visitas e venda ao público, com o apoio da Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

Em Alcobaça, outras das cidades do Oeste que integram a rede, o “Bom dia Cerâmica” aposta este ano numa “programação intercalada entre atividades presenciais e em formato ‘online’”, dado o atual contexto de pandemia de covid-19.

O município anunciou em comunicado que irá disponibilizar um conjunto de conteúdos audiovisuais “com vista à promoção da cerâmica local”.

Entre estes contam-se a exposição temporária “Fantasia & Décor: estilo, forma e cor na cerâmica artística de Alcobaça”, patente no Jardim do Amor e com uma componente audiovisual na Central da Confluência dos Rios, bem como duas iniciativas ‘online’: “Cerâmica de Autor de Alcobaça” e demonstrações de cerâmica ao vivo com ceramistas profissionais locais (presencial e em ‘live-streaming’), que irão ocorrer no sábado.

A iniciativa será ainda assinalada com a participação do Museu Raul da Bernarda no projeto transconcelhio “Museu na Aldeia”, através da chegada da peça selecionada pelo museu à aldeia de Cabeças em Alvaiázere, momento que será acompanhado por uma performance artística.

No âmbito do projeto o museu selecionou uma peça de cerâmica contemporânea de autoria do artista português Alberto Cidrais, que foi produzida para o Simpósio Internacional de Cerâmica de Alcobaça, em 1987.

Este evento será acompanhado nas redes sociais (página de Facebook do museu) e contará com várias intervenções públicas e de convidados.

O “Bom dia Cerâmica” decorre do “Buongiorno Ceramica!”, iniciado há seis anos pela Associação Italiana de Cidades de Cerâmica, tendo como principal foco promover e potenciar as Artes da Cerâmica.

A iniciativa foi alargada há quatro anos a outros países europeus e é divulgada em simultâneo com a organização italiana.

A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica (APTCVC) é uma associação sem fins lucrativos composta por municípios e outras entidades, que integra atualmente 18 municípios.

Foi fundada em 2018 pelos municípios de Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova de Poiares.

Em 2020 foram admitidos como novos membros Oliveira do Bairro e Porto de Mós e, em 2021, juntaram-se Leiria e Condeixa em 2021.

Estes municípios, que englobam os principais centros cerâmicos do país, divulgam na página da associação as iniciativas que irão promover no âmbito do Bom Dia Cerâmica.