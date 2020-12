BOM DIA anima debate de investidores da diáspora

O painel intitulado Investidores da Diáspora: Iniciativas e Projetos testemunhou o “dinamismo e o empreendedorismo das comunidades portuguesas”, pdeo ler-se em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros a propósito do primeiro dia do webinar Investimento da Diásporaque este ano subsituti a já tradicional iniciativa Encontro de Investidores da Diáspora que, em 2019, teve lugar em Viseu.

O painel moderado pelo BOM DIA, contou com intervenção e apresentação de projetos de Tim Vieira (Escolhe Portugal e Bacalhau Bridge), André Correia e Daniel Guedelha (Podcast Cruzamento), Armanda Letra (4ARCA Marketplace Made in Portugal), Jorge Delgado (Human Performance Lab) e Paulo Dinis, diretor executivo da Fundação AEP (Rede Global da Diáspora). A sessão foi moderada pelo fundador do BOM DIA, Raúl Reis.

O primeiro dia do webinar Investimento da Diáspora foi inaugurado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa que fizeram um primeiro balanço do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) e sublinharam que este programa se centra numa das dimensões principais das comunidades portuguesas para o desenvolvimento do nosso país, que assim se procura incentivar, apoiar e reconhecer.

O primeiro painel, Oportunidades e Redes, contou com as intervenção dos Secretários de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, bem como das Secretárias de Estado do Turismo, Rita Marques, e das Pescas, Teresa Coelho, representantes de áreas governativas envolvidas na implementação do PNAID. No painel, moderado pela jornalista Rosário Lira, participaram ainda o presidente do Conselho Intermunicipal da CIM Alto Alentejo, Hugo Hilário, e o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes.

O webinar tem esta sexta-feira o seu segundo dia de atividades que pode ser na página Facebook do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do BOM DIA.