Bolsas de investigação nas áreas de História, Ciência Política e Relações Internacionais

Está aberto concurso para atribuição de duas Bolsas de Investigação para Doutoramento, nas áreas científicas de História, História Diplomática, Ciência Política e Relações Internacionais.

As bolsas são financiadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a FCT e o Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

O concurso encerra às 23h59 (hora de Lisboa) de 15 de março de 2023.

O edital está disponível aqui e o anúncio pode ser consultado nesta ligação.