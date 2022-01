Bolsa de Lisboa abriu em alta

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,30%, para os 5.586,00 pontos.

Na sexta-feira, o PSI20 encerrou no ‘vermelho’ a última sessão do ano, tal como Paris e Londres, com uma descida de 0,04%, para 5.569,48 pontos, fechando o ano com uma valorização de 13,7%.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram e sete subiram na última sessão de 2021.

No resto da Europa, Londres recuou 0,25% e Paris 0,28%, num dia em que bolsas europeias como Frankfurt, Madrid ou Milão não negociaram.