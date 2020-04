Este é um bolo delicioso – fica um bolo grande, aromático e muito fofo, tipo pão de ló. O bolo-podre é um dos doces mais antigos e típicos do país. Cada região parece ter sua versão, mas deixo-vos aqui uma das mais conhecidas, a da Beira-Baixa. Em algumas regiões tem presença garantida na mesa de Natal, noutras faz-se por altura da Páscoa. Verdade seja dita, este bolo é tão bom que merece ser feito em qualquer altura.

Esta receita faz parte do livro Sabores com Histórias, de Maria de Lourdes Modesto (pp. 59-60), que muito tem defendido a gastronomia tradicional do nosso país.

Desejo a todos os leitores do Bom Dia uma Páscoa Feliz. Necessariamente longe dos nossos familiares mas com eles sempre no coração.

BOLO DE MEL E AZEITE DA BEIRA BAIXA [BOLO-PODRE]

INGREDIENTES :

200 g de farinha de trigo sem fermento

1 colher de chá de fermento para bolos em pó

½ colher de chá de canela em pó

8 ovos

200 g de açúcar amarelo

1 chávena de chá de mel (mal cheia)

1 chávena de chá de azeite virgem extra (mal cheia)

½ limão, raspa

uma mão-cheia de nozes, picadas grosseiramente

CONFEÇÃO :

1) Ligue o forno a 160 °C e unte uma forma de buraco (de 30 cm) generosamente com manteiga.

2) Peneire a farinha com o fermento e a canela.

3) Separe as gemas das claras. Bata as gemas com o açúcar até obter um preparado muito fofo e volumoso. Junte o mel, o azeite e a raspa do limão, batendo sempre. Adicione as claras batidas em castelo bem firme, alternando com a farinha. Por fim, junte as nozes picadas.

4) Deite a massa na forma e leve a cozer ao forno. Depois de fazer o teste do palito, se estiver cozido, retire o bolo do forno e deixe repousar 5 minutos antes de o desenformar.

Dica: Se necessário, a meio da cozedura, tape o bolo com uma folha de alumínio para que não queime.

