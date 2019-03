Cá está a receita de um bolo saudável e delicioso. A combinação dos mirtilos com a amêndoa e o mel é fantástica. Se gosta destes ingredientes, não deixe experimentar esta receita.

Bom apetite!

Bolo de amêndoa e mirtilos [sem açúcar]

INGREDIENTES:

125g de farinha de arroz

125g de farinha de amêndoa

2 colher de chá de fermento em pó

3 bananas, maduras

100g de manteiga, à temperatura ambiente

3 ovos grandes

4 colheres de sopa de mel, bem cheias

1 mão-cheia de amêndoas, em palitos

1 mão-cheia de mirtilos

Sumo de ½ limão

Manteiga e farinha q.b. para barrar a forma

CONFEÇÃO:

1) Ligue o forno a 180 ºC. Barre uma forma redonda de 22 cm com manteiga e polvilhe-a com farinha. Retire o excesso de farinha.

2) Numa taça, com a batedeira elétrica, bata um pouco a manteiga até que fique mais cremosa. Junte os ovos, um a um, batendo mais um pouco sempre que junta um.

3) Descasque as bananas, esmague-as com um garfo e regue-as com o sumo de limão. Adicione as bananas e o mel à mistura da manteiga e ovos e bata mais um pouco. Por fim, adicione as farinhas e o fermento. Bata tudo até misturar todos os ingredientes.

4) Verta a massa para a forma já barrada. Distribua as amêndoas e os mirtilos por cima da massa, empurrando-os um pouco para baixo. Leve ao forno durante cerca de 30-35 minutos. Faça o teste do palito para ver se está cozido e, se estiver, retire do forno e deixe arrefecer um pouco antes de desenformar o bolo para uma rede.

