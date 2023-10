Bola de Ouro feminina foi para Espanha

A espanhola Aitana Bonmatí venceu, esta segunda-feira, a edição de 2023 da Bola de Ouro. É a primeira vez que a jogadora vence o prémio, e a segunda jogadora espanhola a fazê-lo.

Na época 2022/23, Bonmatí venceu o Campeonato do Mundo com a Espanha, assim como a liga feminina espanhola (Liga F), a Liga dos Campeões e a Supertaça de Espanha ao serviço do Barcelona – clube onde cresceu desde 2012.

A média, com 25 anos, marcou 19 golos em 37 golos durante a temporada passada, a maior marca da carreira de Aitana Bonmatí.