Bola de Ouro: Benzema quase unânime, mas não bateu recorde de CR7

Karim Benzema realizou o seu sonho de infância e conquistou o prémio de melhor jogador do mundo, a famosa Bola de Ouro da revista France Football e ganhou com margem histórica.

89 dos 93 jornalistas que tiveram direito de voto escolheram primeiro Karim Benzema, quase uma unanimidade.

Os países que não colocaram o camisa ‘9’ do Real Madrid em primeiro foram Países Baixos, Eslovénia, Senegal e Egito. Mesmo assim, Benzema alcançou 549 pontos, enquanto Mané foi segundo com 193.

Kevin de Bruyne, terceiro colocado, ficou com 175; Mohamed Salah com 170 e Robert Lewandowski com 116 pontos além do Troféu Gerd Müller.

Esta foi a segunda maior diferença de votos da história do prémio. A primeira foi a de Cristiano Ronaldo em 2016. CR7 recebeu 745 pontos contra 316 para Messi.