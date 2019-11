Bodas reais animam Almeida

As comemorações do casamento real entre D. Maria I e D. Pedro de Bragança, que decorreram na vila e Aldeia Histórica de Almeida, vão dar o mote para a festa do ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”, que acontece nos próximos dias 29 e 30 de novembro.

“D. Maria, a Princesa, Vai Casar” é o tema do evento que chega à vila e Aldeia Histórica de Almeida nos dias 29 e 30 de novembro.

Um programa que inclui bailes de época, workshops de construção de fantoches, gastronomia, música, visitas guiadas temáticas, e até subidas de balão de ar quente para contemplar, em todo o seu esplendor, o magnífico desenho poligonal das fortificações da Aldeia Histórica de Almeida.

A Aldeia Histórica de Almeida recria, assim, as bodas reais de D. Maria I e D. Pedro de Bragança, quando a sua função militar e utilitária passou para segundo plano, transformando-se num palco de demonstração do espetacular jogo barroco, dramático, sonoro, efémero e luminoso.

Com um extenso e diversificado programa para todas as idades, com entrada gratuita, a Aldeia Histórica de Almeida convida habitantes e participantes a participar nos vários momentos da festa “D. Maria, a Princesa, Vai Casar”. Uma forma muito divertida de descobrir esta Aldeia Histórica e as suas origens, assim como os seus costumes e tradições.

Este evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município de Almeida. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Todas as atividades são gratuitas, mas algumas são de inscrição limitada e são sujeitas a marcação prévia.