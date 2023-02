Boavista não conseguiu por em risco liderança do Benfica

O Benfica sobreviveu a um duro teste na receção ao Boavista, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, com um triunfo por 3-1 resolvido nos instantes finais e que permitiu manter a distância para os perseguidores.

Depois de uma primeira parte sem golos, Gilberto inaugurou o marcador, à passagem dos 55 minutos, mas Yusupha empatou logo de seguida para o Boavista, aos 58. Perto do final, Gonçalo Ramos, aos 82, e Musa, aos 90+2, ofereceram a vitória aos lisboetas.

Encerrada a 21.ª ronda, o conjunto da Luz segue na liderança da tabela classificativa, agora com 56 pontos, mantendo o FC Porto a cinco pontos e Sporting de Braga a sete, enquanto o Boavista segue na nona posição, com 26 pontos, como outras três equipas.

Tanto Benfica, como Boavista, apenas operaram mexidas em relação aos últimos jogos devido a castigos, com Gilberto a jogar no lugar de Bah nos ‘encarnados’, ao passo que Sasso e Ibrahima Camará rendem Abascal e Sebastián Pérez na formação ‘axadrezada’.

O Benfica mostrou logo ao que vinha no primeiro minuto de jogo, com Rafa a rematar cruzado, ao lado da baliza de Bracali, depois de uma recuperação de bola já no último terço, que deixou os portuenses em alerta e a reunirem a coesão defensiva necessária.

Vlachodimos era um mero espetador do outro lado do campo, uma vez que o Boavista se apresentou pouco atrevido a nível ofensivo, mas, na defesa, foi capaz de impedir o Benfica de criar grandes chances de golo, que só surgiram através de Gonçalo Ramos.

Aos 25 minutos, deu a sensação de golo no Estádio da Luz, quando o avançado desviou contra a malha lateral um bom cruzamento de Grimaldo, e, em cima do intervalo, com as bancadas da Luz nervosas, viu os reflexos do Bracali a negarem-lhe o cabeceamento.

Roger Schmidt deixou Florentino no banco e colocou Neres para a segunda parte, com a irreverência do brasileiro a fazer notar-se de imediato, ao iniciar e concluir um lance, aos 53, que apenas foi barrado pelo inspirado Bracali, numa fase de sufoco do Benfica.

O golo do Benfica acabou por surgir logo a seguir, por Gilberto, a aparecer na pequena área para encostar para o fundo das redes, depois de uma primeira defesa de Bracali a um cabeceamento de Rafa, mas a tranquilidade durou somente três minutos de jogo.

Os comandados de Petit não podiam ter melhor reação, com Yusupha, num disparo de primeira, a surgir entre Otamendi e Grimaldo para voltar a deixar tudo empatado, ao primeiro remate do Boavista em direção à baliza de Vlachodimos em todo o encontro.

Surpreendidos pelo tento sofrido, os ‘encarnados’ voltaram a ‘encostar’ o Boavista à sua zona defensiva e, aos 69, Rafa foi pisado dentro da grande área, o que, com o auxílio do videoárbitro, resultou em grande penalidade, mas João Mário viu Bracali defender.

Tudo parecia correr mal ao Benfica, até mesmo João Mário, exímio batedor de penáltis esta temporada, a não conseguir recolocar as ‘águias’ na frente, mas tudo ficou melhor quando Gonçalo Ramos, com um ótimo trabalho, provocou uma grande euforia na Luz.

Aos 82, o avançado isolou-se na lista de melhores marcadores da I Liga, ao desmarcar-se, driblar Sasso e rematar rasteiro para dentro, concluindo da melhor maneira o passe de Gilberto. O triunfo, agora, já parecia seguro e sem escapar ao líder do campeonato.

Gonçalo Guedes também tentou a sua sorte, de longe, saindo a poucos centímetros da baliza, mas o golo da tranquilidade viria mesmo, aos 90+2, com o recém-entrado Musa a ganhar aos rivais dentro de área e a cabecear de forma letal perante a antiga equipa.