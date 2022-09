Boavista impôs mais uma derrota ao Sporting

O Boavista impôs a terceira derrota da temporada ao Sporting na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa, por 2-1, em jogo da sétima jornada, com um ‘bis’ de Bruno Lourenço.

Bruno Lourenço marcou os golos dos ‘axadrezados’, aos 45+2 e 83 minutos, o segundo de grande penalidade, com o inglês Marcus Edwards ainda a empatar para o Sporting, aos 55.

O Boavista, que somou o terceiro triunfo consecutivo, subiu ao quarto posto, com 15 pontos, mais cinco do que o Sporting, que apenas tem três vitórias em sete jogos e é oitavo classificado, já a oito do líder Benfica, que tem menos um jogo.