Boavista contrata Jesualdo Ferreira

O treinador português Jesualdo Ferreira é a nova aposta da direção do Boavista para dar continuidade ao projeto do atual 16.º classificado da Primeira Liga portuguesa.

De acordo com o JN, o timoneiro de 74 anos aceitou substituir o recém-demitido Vasco Seabra e poderá já estar disponível para o próximo compromisso da Taça de Portugal frente ao Estoril.

Recorde-se que o “professor”, como é conhecido no mundo do futebol profissional, teve o seu último desafio no Santos, do Brasil, clube pelo qual conquistou seis vitórias em 15 jornadas.