Boavista contrata guarda-redes que defendeu penálti de CR7

O Boavista anunciou, este sábado, a contratação de Alireza Beiranvand, guarda-redes que em 2017 esteve nomeado para melhor do mundo nos prémios The Best, da FIFA.

“Alireza Beiranvand assinou este sábado pelo Boavista. O guarda-redes iraniano chega cedido por uma época pelo Antuérpia, da Bélgica, tendo sido estabelecida uma opção de compra”, lê-se em comunicado publicado pelos “axadrezados” no sítio oficial na Internet.

Alireza, de 28 anos, ganhou maior destaque no Mundial 2018, quando defendeu uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo, no empate entre Irão e Portugal (1-1), da terceira e última jornada do Grupo B, em Saransk, na Rússia.

