Boas Quintas prepara lançamento de vinho único em formato digital

A edição limitada e numerada do mais recente Nobre da Boas Quintas, o Fonte do Ouro DOC Dão NOBRE branco, colheita de 2018, vai ser apresentado no próximo dia 18 de novembro, pelas 18h00, num evento a decorrer em formato digital.

O certame contará com a fotógrafa e escritora criativa Isabel Saldanha, com o músico Rui Veloso e com o enólogo e sócio-gerente da Boas Quintas, Nuno Cancela de Abreu, numa prova informal, sendo possível reservar a sua garrafa numerada desta edição limitada e recebê-la em casa.

“Obra-prima, é como classifico esta Edição Limitada que presta homenagem à nobreza da região do Dão. Constitui um verdadeiro tributo à casta rainha, Encruzado, que se destaca no meio das demais, realçando as características únicas do Arinto e Cerceal Branco. O mosto fermentou e, já transformado em vinho, estagiou durante seis meses em barricas novas de carvalho francês. As suas características primam pela elegância dos aromas de frutos brancos, pela mineralidade e pelo amanteigado e estrutura cedida pela madeira, numa complexidade rica, prolongada, memorável”, refere o enólogo Nuno Cancela de Abreu, um dos responsáveis pela recuperação da casta Arinto.

“Queremos partilhar esta criação com os nossos, mas queremos fazê-lo de forma segura, alinhada com os nossos valores”, refere a empresa acerca do formato adotado para o lançamento deste Dão Nobre.

A Boas Quintas obteve, pela segunda vez, a distinção Nobre no Fonte do Ouro DOC Dão branco, na colheita de 2018, Edição Limitada, tendo já em 2015 ganho esse reconhecimento.

Esta designação de excelência é apenas atribuída aos vinhos do Dão que obtenham um mínimo de 90 pontos, em 100 possíveis, atribuídos pela câmara de provadores da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, num processo de certificação com regras estritas que visam garantir a excecionalidade destes vinhos.

A marca Fonte do Ouro traz ao mercado vinhos equilibrados, elegantes e complexos, com grande potencial de guarda, que se tornaram exemplares singulares da região do Dão.

A Boas Quintas nasceu em 1991, na reconhecida região do Dão. Tudo teve início quando Nuno Cancela de Abreu, representante da 4.ª geração de uma família com tradição agrícola e vitícola superior a 130 anos, tomou a decisão de dedicar toda a sua experiência e todo o seu conhecimento em viticultura e enologia, ao serviço de um projeto próprio que lhe permitisse criar vinhos de alta qualidade, carácter e personalidade.

Em 2010, a Boas Quintas alargou a sua área de atuação a outras regiões, afirmando-se, a partir desta data, como um projeto multirregional com um portefólio de vinhos abrangendo as regiões do Dão, Bucelas, Península de etúbal, Alentejo, Porto e Douro, evidenciando uma forte vocação para a exportação.

Em 2016, Nuno Cancela de Abreu foi apontado pela Visão como um dos enólogos mais competentes de Portugal e a Boas Quintas distinguida com o prémio “Empresa do Ano” pela Revista de Vinhos.