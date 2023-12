Desejos e votos são energias que como as vibrações de música chegam ao fundo dos corações e ecoam mais intensivamente em tempo de Natal que é o tempo de todos, o tempo da Graça onde o Menino vagueia pelos corações da humanidade; Natal não é apenas cristão, ele pertence a todo o mundo como mensagem a todos e de todos para todos, mas na consciência de que o mundo real não melhora por si só e precisa de todos nós, todos independentemente de credos e de biografias, de todos unidos na boa vontade de uma orquestra global que no espírito natalício se torna universal.

O Natal reúne o tempo cronos (do calendário) ao tempo Kairos do eterno acontecer numa de unir o religioso ao secular.

No estábulo acontece a oferta de Deus à humanidade; por isso, na ânsia de um mundo melhor vamos avivando no tempo a atitude de oferecer.

A repetição do Natal no tempo cronos aponta também para a vivência da realidade do tempo Kairos que é o tempo completo do momento certo do eterno presente, do sempre a acontecer dentro e fora, sempre a acontecer também em nós.

Num mundo guerreiro a mensagem da “Glória a Deus e Paz na Terra” criaria mais equilíbrio de energias e forças se olhasse para o presépio onde nasce a humanidade.

Como humanos precisamos sempre da luz e de alguém que se adiante com a tocha da luz da paz de Belém que ilumine o próprio caminho e o de todo o mundo!

Boas Festas!

António CD Justo