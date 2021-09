BMW prepara carro a hidrogénio

Alguns dos maiores construtores de automóveis estão a vender viaturas elétricas mas estão a desenvolver alternativas, nomeadamente o hidrogénio.

Neste momento já está no mercado a Toyota Mirai, uma berlina movida a hidrogénio que pode ser adquirida nos concessionários da marca japonesa.



Segundo a agência Reuters, a BMW está também a desenvolver protótipos de veículos de passageiros com célula de combustível de hidrogénio paralelamente à sua oferta de carros a bateria, tudo parte dos preparativos para abandonar os combustíveis fósseis.

A Alemanha prepara-se para investir milhares de milhões no hidrogénio em setores como aço e produtos químicos para cumprir as metas climáticas. A BMW é o maior defensora do hidrogénio entre os construtores alemãs, traçando um caminho para um modelo que poderia estar no mercado por volta de 2030.

A empresa também está de olho na mudança das políticas de hidrogénio na Europa e na China, o maior mercado automóvel do mundo.

A BMW desenvolveu já um protótipo de carro a hidrogénio baseado no X5, em um projeto já parcialmente financiado pelo governo alemão. Jürgen Guldner, o vice-presidente da BMW que lidera o programa de carros com célula de combustível a hidrogénio, disse à Reuters que a marca construiria uma frota de teste de quase 100 carros em 2022. “Seja esta (tecnologia) impulsionada pela política ou pela procura, nós estaremos prontos com um produto”, disse, acrescentando que sua equipa já está a trabalhar para desenvolver os veículos da próxima geração.