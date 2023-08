BMW de matrícula francesa causa pânico no norte de Portugal

Um carro de matrícula francesa tem provocado vários distúrbios nas estradas do norte de Portugal, causando acidentes, alegadamente, de forma propositada. Vídeos da viatura circulavam pelas redes sociais desde o final da semana passada. O carro foi intercetado com múltiplos danos condizentes com as imagens na noite da passada terça-feira em Famalicão.

Desde a sexta-feira passada, dia 18 de agosto, que vários vídeos circulam pelas redes sociais com um carro de marca BMW, de matrícula francesa, a efetuar manobras perigosas no trânsito, dando a entender que o condutor procurava propositadamente causar acidentes de trânsito.

Segundo os vídeos gravados por outros condutores, o veículo causava pânico nas estradas do norte de Portugal desde a passada sexta-feira. No primeiro registo conhecido, o condutor começou a conduzir o carro contra outra viatura, provocando várias vezes o choque na saída da A42 para Santo Tirso.

No vídeo do mesmo incidente, consegue ver-se ainda como, mesmo já com as duas viaturas paradas no acesso, o BMW continua investido a provocar colisão, desta vez de marcha-atrás até embater violentamente no outro carro, ficando com a traseira bastante danificada e seguindo viagem logo de imediato.

Porém, ao longo dos últimos dias, a GNR recebeu um número de denúncias crescente. Noutros vídeos partilhados online, é possível ver-se o mesmo carro em diversas estradas nacionais da região do Porto a efetuar manobras perigosas que levaram à colisão com outras viaturas.

A viatura foi vista na noite de terça-feira estacionada indevidamente na zona de Riba d’Ave, em Famalicão, danificada com diversos amassos, tanto na traseira do carro como nas laterais e com pelo menos com um pneu em baixo, segundo o jornal O Minho.

A mesma fonte alega que a GNR do Porto já se encontrava à procura do veículo e respetivo condutor desde a semana passada. Ao que tudo indica, as autoridades já terão apreendido o BMW. O condutor ainda não foi, contudo, identificado.