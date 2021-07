Blues invadem o Porto já no final do mês

A quarta edição do Porto Blues Fest tem novas datas. O festival vai acontecer nos próximos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2021, integrado no ciclo Warm Up. O local escolhido é o palco da concha acústica dos jardins do Palácio de Cristal.

O palco da concha acústica vai ser ocupado por alguns dos mais relevantes projetos do blues português, como são os casos de Budda Power Blues & Maria João, Kikko and the Blues Refugees ou os Dog Bollocks, mas também por uma artista incontornável do blues norte-americano, Trudy Lynn & Delta Blues Riders.

No entanto, a organização do Porto Blues Fest (as promotoras Trovas Soltas e In Rock We Trust), decidiu “dar algo ainda mais especial ao público”. Pela primeira e única vez em palco “teremos o projeto Porto Blues Guitar Fest Summit, um projeto com a curadoria de Budda Guedes de homenagem aos melhores guitarristas portugueses e onde participam, para além do curador, João Cabeleira dos Xutos & Pontapés, Frankie Chavez e Vitor Bacalhau”.

Ainda neste festival estará presente uma exposição de guitarras cigar box uma feira de vinil.

Numa vertente mais pedagógica, haverá também workshops de guitarra pela PG – Guitar Studio.

Uma outra novidade será a presença do chefe Chakall “para confecionar ao vivo iguarias que estão intimamente ligadas ao blues, como é o caso da cozinha cajun”. Dia 31 de julho entre as 19h30 e as 20h30, “o blues chega-nos através de notas aromáticas”, lê-se em comunicado enviado ao nosso jornal.

O Porto Blues Fest tem o apoio do COMPETE 2020 e Portugal 2020.