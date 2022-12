Bloco quer entrada gratuita em Serralves

O BE quer que a Câmara do Porto defenda no Conselho de Fundadores do Museu de Serralves a reposição do acesso gratuito ao museu aos domingos e feriados de manhã, revelou o partido.

Na proposta, a que a Lusa teve hoje acesso, o BE lembra que o cartão Porto., criado pelo município, permite o acesso gratuito a todas as estações do Museu da Cidade e o desconto de 50% na programação do Teatro Municipal do Porto, mas “não garante acesso aos organismos da cultura com tutela maioritária do Estado” como a Casa da Música, Museu de Serralves, Museu Soares dos Reis, Teatro Nacional São João, Teatro Carlos Alberto e Museu de São Bento da Vitória.

“No território do Porto existem equipamentos culturais cujo acesso é condicionado devido aos preços limitativos praticados”, observa o partido no documento que será discutido segunda-feira na reunião do executivo da Câmara do Porto.

No caso do Museu de Serralves, o BE destaca que “apenas um domingo até às 13:00 por mês é de acesso gratuito a residentes nacionais” e que o preço corrente de acesso é de “20 euros”.

“Os bilhetes em Serralves são mais caros quando comparados com outros congéneres europeus – Rainha Sofia, Pompidou, Louvre, Prado, ou o Museu Leopold”, afirma o partido, acrescentando que o equipamento cultural foi “elogiado” pelo ministro da Cultura e pelo Presidente da República “pelos dados positivos de sustentabilidade financeira e de aumento de visitas, assim como de eficiência na captação de fundos”.

Defendendo que as pessoas devem ser “as primeiras destinatárias” da atividade artística e cultural, e que o direito à cultura deve ser garantido, o BE quer que a Câmara do Porto defenda no Conselho de Fundadores do Museu de Serralves a “reposição do acesso gratuito em todos os domingos e feriados de manhã”.

O partido propõe ainda que a autarquia articule com os organismos do Estado a integração no cartão Porto. para “garantir o alargamento do acesso aos habitantes da cidade”, em particular, naqueles onde existe “envolvimento financeiro e orgânico” do município, como a Casa da Música e Serralves.