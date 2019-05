Pensamos existir mas somos múmias

Perfeitos líderes de um Bloco Pessoal

Incondicionais

Cansados do tudo e do todo

Mas máquinas inteligentes

Com um bater irregular de um coração exausto

Quebramos tabus

Damos gritos surdos

Murmuramos protestos

Proclamamos segredos

E ainda assim, ainda assim continuamos inexistentes

Convictos de um tudo

Fazemos apelos da sabedoria subjectiva

Tomamos posições sobre ideais

Rimos à gargalhada.

É, somos tudo,

E não somos nada!

Somos o Bloco pessoal!

BV 19.05.2019