Bloco lamenta que RTP não organize debate entre candidatos da emigração

O Bloco de Esquerda propôs à RTP Internacional que organizasse um debate televisivo entre todas as candidaturas do círculo da emigração.

Uma vez que a proposta não foi aceite pela RTPi, os candidatos do Bloco de Esquerda à Assembleia da República pelo círculo da Europa, Teresa Soares, na Alemanha, e Bruno Fialho, em França, através de comunicado, lamentam esta decisão

“Numa altura de pandemia, em que o contacto entre as candidaturas e os emigrantes portugueses tem dificuldades acrescidas, o serviço público de televisão portuguesa podia ter feito a diferença. O debate de ideias é fundamental à democracia”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

Os candidatos do Bloco de Esquerda pelo círculo da Europa, Teresa Soares, na Alemanha, e Bruno Fialho, em França (ambos na foto acima), apresentam-se a votos no próximo dia 30 de janeiro com um “programa de defesa do acesso dos emigrantes portugueses aos serviços públicos”, afirma o BE.

O programa bloquista, divulgado o site programa2022.bloco.org, procura tirar lições dos efeitos da crise pandémica na economia e na sociedade portuguesa e dar “prioridade à transição climática cada vez mais urgente”. Além de incluir um capítulo específico dedicado às comunidades emigrantes, o programa inclui medidas relativas à recuperação de rendimentos e dos direitos cortados no tempo da troika e ao reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, que foram propostas na negociação do Orçamento do Estado e recusadas pelo PS.

A perda de rendimentos dos portugueses, em Portugal como nas comunidades emigrantes, exige um reforço dos direitos sociais e do investimento público. “Para garantir os direitos das comunidades portuguesas no estrangeiro, o Bloco propõe o alargamento da rede consular e o seu reforço com mais recursos humanos e mais serviços disponíveis online e por telemóvel”, defendem.

Este reforço deve ser acompanhado de uma nova capacidade de diplomacia cultural e económica, rentabilizando o investimento nessas infraestruturas físicas, digitais e equipas para promover sinergias com as câmaras de comércio, o Instituto Camões e outras instituições de promoção da internacionalização da cultura portuguesa.