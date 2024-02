Bloco de Esquerda em campanha eleitoral em Bruxelas

O Bloco de Esquerda organiza este fim de semana uma ação de campanha eleitoral em Bruxelas.

Em comunicado enviado às redações, o partido explica que a ação se centrará em caminhadas pelas zonas de Flagey (no sábado) e St.Gilles/Midi (no domingo), com início respetivo na Place Flagey e na Parvis de St. Gilles, com o objetivo de dar a conhecer as propostas do Bloco para a emigração na Europa aos cidadãos portugueses que moram ou frequentam os estabelecimentos portugueses destas zonas.

Estará presente a cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo círculo da Europa, Rita Nóbrega.

Recorde que o Bloco de Esquerda foi um dos partidos presentes num de dois debates que o BOM DIA organizou e para os quais convidou os cabeças de lista pelo círculo da Europa.

Veja aqui o debate com CDU, RIR, ADN, Nós Cidadãos, AD, Bloco e Iniciativa Liberal: