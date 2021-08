Bitcoin volta a passar os 50 mil dólares

É a conclusão de um relatório da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação. O documento mostra que quase metade dos estudantes do 12º ano que tiveram explicações, tinham classificações entre os 18 e os 20 valores. No outro extremo, estão os alunos com notas negativas. Aqueles que mais poderiam beneficiar do apoio ao estudo são quem menos acede a estas atividades complementares.