Bispo preso na Nicarágua por defender direitos humanos

Daniel Ortega, condenou o bispo Rolando Álvarez a 26 anos de cadeia. Foi preso a 19 de agosto de 2022 pela sua luta contra a violação dos direitos humanos na Nicarágua. Apesar de protestos internacionais, o regime ditatorial ordenou a prisão de diversos opositores. O Bispo fazia parte de 222 opositores ao regime que Ortega extraditou sendo exilados no EUA e tirou-lhes a nacionalidade nicaraguense (atitude inconstitucional). Como o bispo se recusou a entrar para o avião foi no dia seguinte preso e condenado a 26 anos e quatro meses de prisão e privado dos seus direitos.

Ortega não representa nenhuma esquerda da América Latina, mas Lula absteve-se de condenar a ditadura de Ortega ao contrário dos Governos da América Latina, tanto de esquerda quanto de direita!

O sandinismo é uma corrente política de esquerda na Nicarágua, originada a partir da Revolução Sandinista que ocorreu em 1979 e derrubou a ditadura de Anastasio Somoza. O sandinismo foi liderado pelo grupo guerrilheiro Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), que se tornou o partido político dominante no país.

Embora tenha havido mudanças ao longo do tempo na orientação política do FSLN, o sandinismo é considerado uma corrente de esquerda, com fortes compromissos com a justiça social, a distribuição de riqueza e a defesa dos direitos dos trabalhadores. O sandinismo tem sido comparado a outras correntes políticas latino-americanas como o peronismo na Argentina e o chavismo na Venezuela.

A Nicarágua é um país predominantemente católico, com a Igreja Católica A Igreja tem passado por vários conflitos políticos e sociais ao longo dos anos, incluindo a revolução sandinista das décadas de 1970 a 1980 e tem desempenhando um papel importante na sociedade e na política do país.

Ao envolver-se em questões políticas e sociais tem sido uma importante defensora dos direitos humanos e da justiça social e ao mesmo tempo objecto de perseguição pelo governo. Em 2018, a igreja desempenhou um papel importante na mediação das negociações entre o governo e a oposição.

O comandante Ortega é condenado pela comunidade internacional por falta de transparência, repressão política, enfraquecimento das instituições democráticas, corrupção e violação dos direitos humanos, repressão dos media independentes e organizações da sociedade civil.

Referindo-se ao regime de Ortega, o escritor Sérgio Ramirez diz “O consenso que um dia teve com a empresa privada, a Igreja Católica e a classe média não existe mais, milhares de pessoas fugiram do país.”

António CD Justo