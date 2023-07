Bispo do Funchal: ser diáspora faz parte do madeirense

O bispo do Funchal presidiu no sábado, na catedral diocesana, à missa que assinalou o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, elogiando o testemunho de fé das populações, tanto no arquipélago como nos países que as acolheram.

“O testemunho da fé oferecido pelos madeirenses é reconhecido e admirado no mundo inteiro”, declarou D. Nuno Brás, na homilia da celebração, destacando que esta diáspora “faz parte do ser madeirense”.

“Temos este impulso para sair, para ir até outras paragens. Talvez porque aqui, na Ilha, tudo pareça ser demasiado pequeno para realizar o sonho de infinito que nos habita. Ou, talvez, porque fomos esmorecendo na vida fé — a única realidade que nos permite olhar para o verdadeiro infinito, que nos dá o verdadeiro e definitivo horizonte que sacia a nossa sede de infinito”, declarou, numa intervenção citada pelo ‘Jornal da Madeira’, da Diocese do Funchal. “Ao longo destes 600 anos, os madeirenses têm feito tesouro da herança recebida dos seus antepassados: têm cuidado das obras de arte, das construções, dos usos e costumes que animaram um ‘modo diferente’ de viver”.

A Eucaristia contou com a presença das autoridades regionais e foi concelebrada pelo bispo emérito D. António Carrilho, pelo vigário-geral, cónego Fiel de Sousa, pelo pároco da Sé, Cónego Marcos Gonçalves.

A celebração fez parte de uma série de eventos, entre os quais a Sessão Solene na Assembleia Legislativa, a deposição de flores na Praça da Autonomia o desfile das forças de socorro na Avenida do Mar e a imposição de Insígnias Autonómicas Madeirenses a várias personalidades.