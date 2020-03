Bispo de Angers que esteve com o Papa tem Covid-19

A Diocese de Angers, França, anunciou que o seu bispo teve um resultado positivo no teste para o Covid-19, uma semana depois de ter estado com o Papa, no Vaticano.

Os outros 29 bispos franceses que participaram na visita ‘ad Limina’, que inclui encontros com Francisco e responsáveis da Cúria Romana, encontram-se em isolamento profilático.

D. Emmanuel Delmas esteve com o Papa no último dia 9 de março, segundo comunicado da sala de imprensa da Santa Sé; dias depois foram suspensos as visitas ‘ad Limina’ que se encontravam programadas para as próximas semanas.

Segundo a Diocese de Angers, o bispo sentiu os primeiros sintomas durante a sua estadia em Roma e o seu estado “não suscita preocupação”, neste momento, mantendo-se em isolamento desde o seu regresso da Itália.