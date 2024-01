Billie Eilish declara paixão pela música da portuguesa MARO

Billie Eilish elogiou uma canção da cantora MARO, “we’ve been loving in silence“, afirmando que a mesma serviu de banda sonora da sua vida durante um período complicado.

“Quando estava a passar por umas tretas complicadas, a canção que serviu de banda-sonora da minha vida foi ‘we’ve been loving in silence’, de uma artista chamada MARO”, partilhou a norte-americana, soletrando o nome da cantora e compositora de Lisboa. “É incrível. Eu nem consigo ouvir essa canção, que me destrói a alma”, completou uma das artistas mais conhecidas do mundo.

Ao seu lado, o seu irmão Finneas, que também é músico, acrescenta que MARO, que em 2022 representou Portugal no Festival da Eurovisão, tem “uma voz incrível”.

Na resposta, MARO partilhou o vídeo e interpelou Billie Eilish, perguntando-lhe se quer fazer uma colaboração.