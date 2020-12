Bill Gates sobre a pandemia: o mundo já vê a luz ao fundo do túnel

Bill Gates, que desde 2015 tinha vindo a lançar alguns alertas sobre uma possível pandemia, deixou agora uma mensagem de esperança ao dizer que acredita que os EUA irão voltar ao normal na primavera de 2021, graças às vacinas. Se assim for, o resto de mundo também pode começar a ver uma luz ao fundo do túnel.

Apesar da mensagem de esperança, Bill Gates alerta que antes das coisas melhorarem, o cenário mundial pode piorar durante um período. “Os próximos cinco meses podem ser muito sombrios, a menos que possamos melhorar o nosso comportamento”, sublinhou o fundador da Microsoft.

Gates acrescentou que “o ponto mais impactante” para que as coisas melhorem num futuro próximo, é o facto das pessoas tomarem as decisões certas no que diz respeito ao combate à pandemia, tais como “usar máscara sempre que se sai de casa”.

Durante a entrevista que deu à NBC, o empresário disse acreditar que para além destes cuidados, há agora um outro fator que pode ser fulcral para normalizar a vida em geral: as vacinas. “Na primavera, as vacinas poderão fazer com que as coisas mudem drasticamente nos Estados Unidos, e com isso a vida possa voltar ao normal“, sublinhou.