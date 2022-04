Bifes de tigre ou de pantera sem matar um único animal

Uma start-up de tecnologia alimentar em Londres, a Primeval Foods (comida primitiva, em português), anuncia a mudança como a terceira revolução, depois da descoberta do fogo e da revolução neolítica.

Na página oficial apregoa: “Viemos para remodelar a alimentação no mundo e não vamos parar até chegarmos a cada canto.” A empresa aguarda por luz verde dos reguladores, a etapa mais difícil. Até lá, vai analisando o potencial celular dos tigres-da-sibéria e de Bengala, da pantera negra, do leopardo, do leão e da zebra.

Nos próximos meses, planeia entrar no mercado de luxo, através de provas de degustação em Londres e Nova Iorque e nos restaurantes com estrelas Michelin da Big Apple. Se tudo correr bem, segue-se a distribuição nos supermercados.

Os protagonistas desta história, animais da selva, não serão incomodados, tão-pouco abatidos para o efeito, porque a produção será feita com base nas suas células.

A fórmula? Selecionar uma pequena amostra do tecido dos felinos mais saudáveis, com um “perfil único de aminoácidos e proteínas”, dizem no site. E dão mais pistas: “Quando começarmos a produzir o alimento, vamos fazê-lo em biorreatores, as mesmas estruturas que são usadas para fabricar cerveja ou iogurte [fermentação de matérias-primas a partir de células, enzimas ou microrganismos].”