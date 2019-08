BIÉ: música “made in” Vila Real

“Drunken Eyes”, primeiro single do ábum “Space Inside Space”, disponível em todas as plataformas digitais de música. BIÉ é o projeto musical de Rafael Fernandes.

Natural de São Martinho de Antas (Vila Real), começou a aventurar-se nas suas composições musicais com apenas 15 anos.

Escutando a sua música percebemos que a sua adolescência foi musicalmente inundada por Bob Dylan, David Bowie, Chet Baker, etc. Esses ambientes terão sido importados para a sua música e terão sofrido uma metamorfose por influências da música de Bon Iver, The Tallest Man On Earth ou Father John Misty.

Aos 17 anos edita o seu primeiro EP, “Desert Venice”. “Song For The Ones Who Breathe” foi o single desta primeira aventura. Nunca desatento, Henrique Amaro faz passar este single na Antena 3, acabando por captar a atenção de alguns programadores de festivais, como por exemplo Fernando Alvim, que o convida de imediato a participar no Festival Termómetro.

Em 2018, BIÉ decide gravar o seu primeiro álbum. “Space Inside Space” será editado a 22 de Agosto, com o single “Drunken Eyes” foi disponibilizado a 13 de agosto em todas as plataformas digitais de música e videoclip no YouTube (veja abaixo).

Com 21 anos, BIÉ descobriu a sua própria sonoridade e é algo de especial.

Um novo artista a eclodir como cantor, compositor e multi-instrumentista auto-didata, com uma intensa, mas cuidada, mistura de Rock, Indie Rock, Folk, Blues ou mesmo Country. Uma mistura que o torna singular.