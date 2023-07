“Bidonville” de Champigny vira documentário

“Au delà du silence” o filme-documentário do realizador lusodescendente Christophe Fonseca sobre o tema da emigração portuguesa para França, e em particular o “bidonville” de Champigny, estreia no início do próximo ano.

Nasceu e cresceu em Champigny, e agora quer contar a história da sua “segunda casa”. Este é o filme mais aguardado na carreira do realizador lusodescendente Christophe Fonseca, que almeja documentar a vida dos portugueses no maior bairro de lata de França.

“É um filme com o qual sonho desde há muitos anos. Às vezes penso que fiz cinema para fazer este filme”, confessa o realizador Christophe Fonseca em entrevista ao LusoJornal. Há 20 anos que acumula entrevistas e sonha com este momento, mas apenas agora se reuniram as condições que esperava para conseguir realizar este projeto tão importante para si.

A vontade esteve sempre presente. Lembra-se de passar horas a ouvir falar do “bidonville” (bairro de lata) quando era criança, e até começou a gravar algumas delas. “Para mim era uma história incrível, que me inspirou muito e fiz dela uma linha condutora na minha própria vida”.

“O meu avô, o meu pai, os meus tios, todos têm a ver com essa passagem por Champigny. Metade da aldeia dos meus pais passou por Champigny, vi as últimas barracas quando ainda era criança, conheci as pessoas que saíam de lá e que iam para os “foyers’”, conta.

Porém, percebeu que muita gente ainda não se encontrava pronta para falar, e por isso teve que esperar. “Recentemente houve várias coisas que fizeram com que muitas pessoas começassem a falar, nomeadamente a construção do monumento em Champigny, numa iniciativa de Valdemar Francisco”, diz Christophe Fonseca. “Agora estou com pressa porque há personagens que são importantes para mim e que vão desaparecendo. Agora é mesmo uma corrida contrarrelógio”.

Champigny representa uma grande parte da história da emigração portuguesa em França, tendo acolhido milhares de portugueses, em especial durante os anos 60. O documentário conta com a participação e testemunho de vários desses emigrantes, que passaram pelo bairro de Champigny quando fugiam da ditadura.

“Au delà du silence” está a ser produzido por “Les films de l’Odysée”, produtora criada por Christophe Fonseca. O filme deve estrear nos cinemas por ocasião dos 50 anos da Revolução dos Cravos, em abril de 2024.