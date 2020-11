Biden quer duplicar salário mínimo nos EUA

O Presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, anunciou esta segunda-feira a intenção de criar três milhões de empregos, principalmente nas áreas tecnológicas e das energias renováveis, e de duplicar o salário mínimo para 15 dólares por hora.

O anunciou foi feito depois de Biden ser confrontado com as restrições que podem vir a ser implementadas para mitigar a propagação da pandemia no país.

“O nosso plano é criar milhões de empregos bem pagos na indústria, na construção de carros, produtos, tecnologia, de que precisaremos no futuro para ser competitivos com o resto o mundo”, disse o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro, em Wilmington, Delaware.

A agência France-Presse (AFP) dá conta de que a intenção de Biden é criar três milhões de empregos nas áreas da tecnológicas e das energias renováveis.

O democrata acrescentou que os grandes conglomerados financeiros, as empresas de maior dimensão e os cidadãos com maiores rendimentos vão pagar uma “parte justa” de impostos e que uma das intenções da próxima administração é aumentar o salário mínimo para 15 dólares por hora.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.