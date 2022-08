Biden nomeia juíza portuguesa

A juíza Maria Araújo Kahn foi recentemente nomeada para um tribunal em Nova Iorque. A nomeação coube ao próprio presidente dos EUA.

A juíza luso-americana foi destacada para o Second Circuit Court of Appeals, de acordo a Forbes. A magistrada vem do Supremo Tribunal do estado de Connecticut.

A juíza regressa ao Tribunal dos Apelos (Court of Appeals) depois de lá ter exercido funções em 2017, como refere o Bloomberg. Vem substituir o juíz Jose A. Cabranes, que se reformou.

Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Fordham e na Universidade de Nova Iorque.

É filha de pais portugueses, tendo nascido em Angola, em 1964. Emigrou com a família para os EUA quando tinha 10 anos, perto do 25 de abril.

