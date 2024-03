Bibliotecas da rede Camões unidas através do digital

O Instituto Camões lançou esta quarta-feira uma plataforma digital com o intuito de ligar todas as bibliotecas da sua rede, que se estende por 54 países.

Em comunicado, o Camões explica que este é um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e que visa melhorar a informação disponibilizada ao público.

A plataforma integrará, numa primeira fase, as bibliotecas dos Centros Culturais Portugueses do Camões, I.P. Seguidamente, serão incorporadas as restantes bibliotecas dos Centros de Língua Portuguesa do Camões, I.P.