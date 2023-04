Bianca Barros visita o labirinto

Depois do sucesso radiofónico “Antes da Noite Acabar“, Bianca Barros apresenta um novo single esta sexta-feira, dia 28, intitulado “Labirinto”.

Com letra e música da própria Bianca, “Labirinto” reflecte o sentimento de confusão depois de uma história de amor que fica inacabada.

Esta canção fala sobre querer sair de um “jogo” criado por uma pessoa que “dá sinais de querer continuar numa relação, mas não admite e resolve afastar-se por não saber gerir a situação”, nas palavras da autora.

Bianca Barros está a dar os primeiros passos como cantautora, mas a sua ligação à música começou ainda na infância. Com centenas de milhares de streams e visualizações em apenas duas canções lançadas e a música “Antes da Noite Acabar” a atingir lugares cimeiros nos tops da RFM, da Rádio Comercial e do Shazam, a artista edita agora Labirinto, com produção de João André.