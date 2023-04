Bettel: Luxemburgo não seria o que é hoje sem portugueses

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, teceu esta quarta-feira rasgados elogios à comunidade portuguesa residente no grão-ducado e salientou a importância lusa no crescimento do país.

No âmbito de uma intervenção no Parlamento Europeu, Bettel fez questão de salientar que “o Luxemburgo não seria o que é hoje sem a comunidade portuguesa”, que em muito tem contribuído para o desenvolvimento e para a construção identitária de um país com grande tradição de acolhimento de cidadãos estrangeiros.

Num espectro político, o governante permitiu-se também apontar o dedo aos partidos “que tentam fazer das migrações um problema”, dando, novamente, a comunidade portuguesa como um exemplo positivo de integração.

Durante a sua intervenção, Xavier Bettel recordou ainda as boas relações políticas e culturais entre ambos os países, aludindo, em especial, à última visita de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa durante o Luxemburgo-Portugal, para a fase de qualificação para o campeonato europeu de futebol masculino de 2024, e mencionando os lusodescendentes que, embora detenham passaporte luxemburguês, não esquecem as suas origens.