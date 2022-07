O internacional português rescindiu esta quinta-feira o contrato com o Helsingfors. A rescisão entre o clube finlandês e Beto foi por mútuo acordo.

No site da equipa finlandesa, lê-se que “a rescisão foi acordada em conjunto entre as várias partes na segunda-feira. Gostaríamos de agradecer ao Beto pela sua contribuição na primeira metade da temporada e desejar-lhe boa sorte”.

A Bola adianta que também o guarda-redes deixou uma mensagem à equipa onde jogou na última época. “Gostaria de agradecer a todos que estiveram envolvidos nesta aventura: colegas de equipa, funcionários, direção e a todos que trabalham para o clube», referiu o internacional português, antes de se deixar umas palavras para os adeptos: «Os adeptos do HIFK são incríveis. Deixo o meu agradecimento por todo o apoio, mas chegou a hora de dizer adeus. Desejo tudo de bom ao clube”, escreve Beto.

Aos 40 anos, Beto está livre no mercado. Venceu todas as competições em Portugal e foi campeão da Roménia pelo Cluj. Leva também quatro ligas Europa, sendo uma com o Porto e três com o Sevilha. Por Portugal, fez parte do plantel vencedor da Liga das Nações em 2019.