Betano Master está de volta, em dose dupla e com um prémio de 50.000€

Depois do sucesso durante o Euro 2020, o Betano Master está de volta, mas ainda melhor. Agora há dose dupla na Betano.pt e um prémio melhorado, com 50.000€ todas as semanas.

Desta vez o Betano Master chega a dobrar, com duas edições disponíveis, mas ambas com mecânica simples. E, claro, inteiramente grátis.

A edição simples, referente a apenas um só jogo, estará disponível para grandes duelos que acontecem durante a semana. Serão colocadas sempre duas questões simples: Resultado Exacto do jogo e Marcador do 1º Golo da partida. Quem acertar correctamente nestas duas “previsões” ganha uma Aposta Grátis de 25€.

Mas o prato forte é a Edição Semanal, com foco nos jogos do fim de semana. Todas as semanas o Betano Master terá seis jogos que o utilizador terá de prever correctamente o Resultado Final. Se acertares em todos, ganhas 50.000€ em Bónus! Se falhares apenas um resultado, o prémio é de 500€ e se acertares 4 em 6 resultados ganhas 50€ em Apostas Grátis!