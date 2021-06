Berta Nunes visita portugueses nos Estados Unidos

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, visita os Estados Unidos da América entre os dias 4 e 11 de junho.

No âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes reunir-se-á com a diáspora naquele país, estimada em cerca de um milhão e 360 mil portugueses e lusodescendentes.

Nesta visita, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas manterá encontros com alguns dos 159 luso-eleitos naquele país, com Conselheiros das Comunidades Portuguesas, empresários e dirigentes associativos, entre os quais se destacam representantes da PALCUS – Portuguese-American Leadership Council of the United States, bem como com membros dos conselhos consultivos dos diversos postos consulares.

A viagem incluirá os estados de Nova Jérsia, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Nova Iorque e Flórida e será marcada por várias cerimónias de içar da bandeira portuguesa para assinalar o dia nacional, em que participarão as respetivas autoridades.

A visita incluirá um périplo pelos serviços consulares portugueses na Costa Leste dos EUA e pelas escolas portuguesas, contendo um encontro com o Coordenador de Ensino do Português no país.

Nesta deslocação, a SECP agraciará ainda o mayor de East Providence, Roberto Luis Dasilva, com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, e o Sport Club Português e o Clube Juventude Lusitana, ambos por ocasião do seu centenário, com a Placa de Honra da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas.