Berta Nunes visita Museu das Comunidades de Fafe

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitou este fim de semana o Museu de Fafe acompanhada pelo Embaixador Luís Filipe Castro Mendes, coordenador da equipa de consultores do projeto da Rede Museológica da Diáspora, que se encontra atualmente em preparação e que o espaço museológico consagrado à emigração do Museu de Fafe integrará.

Além do próprio museu, Fafe tem património edificado muito relevante ligado à emigração, resultante do sucesso de muitos emigrantes de Fafe que partiram para o Brasil entre 1850 e 1930, considerada a época de ouro da emigração para aquele país, tendo posteriormente a emigração sido redirecionada para a Europa a partir da década de 50 do século XX.

Entre esse património está uma réplica do Hospital da Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro financiado pelos emigrantes Fafenses no Rio, bem como várias “casas de brasileiros”, “asilos” e indústrias têxteis junto ao Rio Ferro, que permanece uma zona industrial do concelho.

Esta visita mostrou a importância de preservar a memória do impacto da emigração portuguesa na área económica, social e cultural, mostrando mais uma vez que quem parte não se esquece do seu país e que as comunidades portuguesas têm sido ao longo do tempo muito importantes para o desenvolvimento do país e para a sua abertura cultural.