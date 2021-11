Berta Nunes visita exposição “Unser Land” na Alemanha

No terceiro dia de visita à Alemanha, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitou em Düsseldorf a exposição “Unser Land”, que assinala os 75 anos do estado da Renânia do Norte-Vestefália.

Na exposição figura a mota atribuída a 10 de setembro de 1964 ao português Armando Rodrigues de Sá, por ser o milionésimo “Gastarbeiter” (trabalhador convidado) na Alemanha.

Berta Nunes, acompanhada pela Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf, Lídia Nabais, e pelo Conselheiro Social na Embaixada de Portugal em Berlim, Fernando Gonçalves, reuniu depois com os dirigentes do movimento associativo no Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf, onde teve oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido por cada uma das associações e onde foram traçadas novas possibilidades de colaboração entre estas.

Na reunião foi igualmente apresentado o processo de candidatura ao concurso anual de apoio ao movimento associativo, que decorre atualmente até 31 de dezembro.

A SECP jantou com o conselho consultivo do Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf. Nesta ocasião, Berta Nunes entregou a medalha de mérito das Comunidades Portuguesas a António Horta pela sua proximidade à comunidade e pelo trabalho desenvolvido em torno desta.